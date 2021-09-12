Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekiplerce ilçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kalaşnikof, tabanca ve bu silahlara ait 3 şarjör ile 70 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kylie Jenner Yeşim Salkım
Spor Mergim Berisha Abdullah Avcı Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Hulusi Akar Miralem Pjanic
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:19:41. #1.11#