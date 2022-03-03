Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve iki tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda, uzun namlulu silah ve iki tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve bu salahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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