Son dakika haber | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldıkları silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Siverek Jandarma Komutanlığı ekipleriyle, Kırsal Güzelpınar Mahallesi'nde 3 adreste yapılan aramada zula olarak tabir edilen bölmelere gizlenmiş 3 uzun namlulu tüfek, 6 şarjör ve 320 mermi ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı