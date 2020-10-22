Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu

22.10.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:24
Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu

Son dakika haberleri: ŞANLIURFA'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da bir fabrikanın işçilerinin taşındığı servis otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Araçtaki 15 kişi son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Mustafa Mengi'nin kullandığı 63 S 0659 plakalı servis minibüsü hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otobüsteki 15 kişi, kendisini son anda dışarı attı. Sürücü, itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi.


Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu
Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu
Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu
Son dakika haber: Şanlıurfa'da servis otobüsünde yangın; 15 kişi son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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