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Son dakika haber! Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şanlıurfa'da sahte para operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 64 bin 650 lira ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte 64 bin 650 lira ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden yapılan alışverişlerde sahte para kullandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

"Parada sahtecilik suçunun önlenmesi" kapsamında takibe alınan şüphelilerin aracı Siverek-Şanlıurfa kara yolunda durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 312 adet 100 TL ve 669 adet 50 TL'lik banknotlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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