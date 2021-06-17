Son dakika haber: Şanlıurfa'da sahte Cumhuriyet altını operasyonu: 14 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da merdiven altı atölyelerde üretmiş oldukları sahte altınları piyasaya süren 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da merdiven altı atölyelerde üretmiş oldukları sahte altınları piyasaya süren 14 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL değerinde sahte cumhuriyet altını ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte cumhuriyet altını yapımı suçuyla mücadeleye yönelik yürütülmekte olan çalışmalarda, il merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilere ait 20 adres ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıp, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL değerinde sahte cumhuriyet altını ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı