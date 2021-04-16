ŞANLIURFA - Ruhsatsız 18 tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda ruhsatsız 18 tabanca ile 18 şarjör ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak silah operasyonunda ruhsatsız 18 tabanca ile 18 şarjör ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanan 18 ruhsatsız tabanca ile 18 şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme