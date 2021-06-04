Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.B. (25) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, mahkemenin talebi doğrultusunda Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesinden gelen raporun okunmasıyla başladı.

Raporda sürücünün ilk geçiş hakkını yayaya vermeyerek kazaya yol açtığına yer verilerek, sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Sürücünün aracı kaza anında 106 kilometre hızla kullandığına yer verilen raporda, Elif Bereket'in ise çarpmanın etkisiyle 67,5 metre uzağa sürüklendiğine işaret edildi.

Raporda, maktul Elif Bereket'in ise yolun karşısına geçerken araçları kontrol etmeyerek kendi can güvenliğini de tehlikeye attığı gerekçesiyle alt düzeyde tali kusurlu bulunduğuna yer verildi.

Taraflar rapora itiraz etti

Sanık A.B, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatı Ahmet Badıllı, raporda eksikliklerin bulunduğunu iddia ederek, güzergahta trafik güvenliğinin yeterince sağlanamadığını, maktulün de bireysel güvenlik yükümlülüğünü yeterince yerine getirmediğini iddia etti.

Maktulün yakınlarının avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol ise kazaya ilişkin raporda maktulün aleyhine olan hususlara itiraz ederek, dosyaya eklenen uzman bilirkişi raporunun dikkate alınmasını, ek rapor hazırlanmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını okuyan savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, bu hususların dikkate alınarak sanığın yargılanmasını isteyip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ihtiyaç bulunmadığını belirtti.

Maktulün yakınlarının avukatları, savcının esasa ilişkin mütalaasına itiraz ederek savunma yapmak için ek süre istedi.

Mahkeme, tarafların rapora ilişkin itirazlarını reddedip, savunma için maktul avukatlarına ek süre vererek duruşmayı 23 Haziran 2021'e erteledi.

Olay

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi - Haberler
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