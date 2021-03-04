Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

04.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:18
Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 23. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Özbek'e (35) çarptı.

Yaralanan Özbek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Caner Erkin Halis Özkahya Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:21:57. #1.14#
title