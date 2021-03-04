Son dakika haber! Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Akçakale-Ceylanpınar kara yolunun 23. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Özbek'e (35) çarptı.

Yaralanan Özbek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş