Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

08.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:26
Son dakika haber: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hasan Asil yönetimindeki 26 ADJ 680 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunda Güvercin Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mehmet Asil, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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