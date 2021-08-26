Son dakika haber... Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber... Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde yaşandı. S.Y.'nin kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Mehmet Ölmez'in (15) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Ölmez, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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