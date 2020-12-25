Son dakika haber! Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şebekesine operasyon: 6 gözaltı
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şebekesine operasyon: 6 gözaltı

25.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:24
Son dakika haber! Şanlıurfa'da motosiklet hırsızlığı şebekesine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda parça ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şebekesine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda parça ele geçirildi.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, örgütlü olarak yapılan motosiklet hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kent genelinde çalınan motosikletlerin ilçe kırsalındaki depolara getirildiğini ve buradan hem parçalara ayrılarak hem de şasi numaraları silinerek satıldığını belirleyen KOM ekipleri, 6 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adresteki aramalarda, çalıntı 13 motosiklet ile çok sayıda motosiklet parçası, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ile terör örgütü PKK simgesi bulunan bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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