Son dakika haber: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 284 kişiye 284 bin 182 lira ceza uygulandı.

Son dakika haber: Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri denetiminde 284 bin 182 lira ceza kesildi
22.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:31

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 284 kişiye 284 bin 182 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekiplerin kent genelinde dün gerçekleştirdiği uygulamada, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye 255 bin 832 lira ceza yazıldı.

Karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettikleri belirlenen 9 kişiye de 28 bin 350 lira ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

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