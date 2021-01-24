Son dakika haber! Şanlıurfa'da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri denetlendi
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri denetlendi

24.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:46
Son dakika haber! Şanlıurfa'da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerleri denetlendi

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerleri denetlendi.

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerleri denetlendi.

Haliliye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri "Huzur ve güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştiriyor.

Ekipler, belirli saatler arasında kısıtlamadan muaf tutulan gıda satışı yapan işyerlerinde de denetimlerine devam etti.

İş yerleri ruhsatı, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri ile temizlik, maske ve mesafe kurallarını kontrol eden ekipler, kurallara uymayan işyerleri hakkında işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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