Son dakika haber... Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Toprak'ın hareketsiz halde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Toprak'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Toprak'ın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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