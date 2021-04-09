Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da, piyasaya kaçak sigara sürmeye çalışan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

ŞANLIURFA'da, piyasaya kaçak sigara sürmeye çalışan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K., S.Ç., A,K. ve H.Ç.'nin Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen sigaraları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheliler gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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