Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA KAÇAK KAZIDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA KAÇAK KAZIDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın, Viranşehir İlçesinde kaçık kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA'nın, Viranşehir İlçesinde kaçık kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekiplerinin baskınında Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu buldu.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaptığı belirtilen kişileri takibe aldı. Atıl durumda bulunan bir eve baskın yapar ekipler 4 kişi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Kazı yapılan evde arama yapan jandarma ekipleri Bizans döneminde zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan kişilere ait kuyu mezar odası ile su kuyusu olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri evi koruma altına alarak kazı yapan 4 şüpheliyi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA KAÇAK KAZIDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA KAÇAK KAZIDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haber... ŞANLIURFA'DA KAÇAK KAZIDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Viranşehir, Jandarma, Bizans, su, Güncel, Haberler

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