Son dakika haber | Şanlıurfa'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları sürüyor
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları sürüyor

Son dakika haber | Şanlıurfa'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 aylık çalışmaları kapsamında, Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin 4 aylık çalışmaları kapsamında, Roma, Bizans ve Orta Çağ dönemlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Şanlıurfa ve Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda yılın ilk 4 ayında Şanlıurfa ve Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Roma dönemine ait 400 metrekarelik zindan, Bizans dönemindeki bir komutanın 15 metrekare çapındaki mezar odası, sandık, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli renk ve desende mozaikler, Orta Çağ'dan kalma olduğu değerlendirilen ve üzerine figürlerin işlendiği piton derisi, 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen kutusu, Roma ve Bizans dönemlere ait olduğu değerlendirilen 2 bin 141 sikke, 2 heykel ile 95 tarihi obje ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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