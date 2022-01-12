Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da kiraladıkları araçlarla gece yarısı hırsızlık avına çıkan maskeli 5 hırsızdan 3'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kiraladıkları otomobillerin plakalarını kapatıp, gece yarısı birçok işyerinden hırsızlık yapan şüphelileri, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsızların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan hırsızlardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

Son dakika haber... Şanlıurfa'da işyerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri

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