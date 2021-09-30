Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

AA / Reşit Dağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Halil Tuncer (51), Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kimliği henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Tuncer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tunç Soyer Gazeteler
Magazin Bülent Ersoy
Spor Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hulusi Akar Vladimir Putin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:26:44. #1.11#