Son dakika haber! Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Halil Tuncer (51), Yenişehir Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kimliği henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Tuncer, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Reşit Dağ - Son Dakika Haberleri