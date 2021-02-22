Son dakika haber | Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

22.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:14
Son dakika haber | Şanlıurfa'da inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaat bekçisi kulübede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güllübağ Mahallesi'ndeki inşaata çalışmak için gelen işçiler, inşaatın kulübesinde kalan A.P'yi hareketsiz olarak buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, inşaat bekçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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