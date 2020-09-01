Son dakika haber | Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz gösterisinde 5 gözaltı
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz gösterisinde 5 gözaltı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz olarak gerçekleştirmeye çalıştığı basın açıklamasına polis izin vermedi.

Son dakika haber | Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz gösterisinde 5 gözaltı
01.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:42

Şanlıurfa'da HDP'nin izinsiz olarak gerçekleştirmeye çalıştığı basın açıklamasına polis izin vermedi. Çıkan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla HDP'nin izinsiz düzenlediği gösteri ve basın açıklamasına polis izin vermedi. HDP Şanlıurfa milletvekilleri ile yaklaşık 100 kişilik partili izinsiz olarak Haliliye ilçesinde bulunan Ali Şelli Parkında toplandı. Bu sırada açıklama yapan grubu polis dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıların ardından yaşanan arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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