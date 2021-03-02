Son dakika haber... Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

02.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:21
Son dakika haber... Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

İshak Aytış (38) yönetimindeki 65 BB 255 plakalı hafif ticari araç, Karaköprü ilçesi kırsalı Ayanlar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Aytış, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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