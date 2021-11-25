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Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 4 hükümlü yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 4 hükümlü yakalandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I, M.B.İ, A.D. ile A.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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