Son dakika haber... Şanlıurfa'da FETÖ operasyonunda 4 hükümlü yakalandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan hükümlülere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında 7 yıl 6 ay ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.I, M.B.İ, A.D. ile A.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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