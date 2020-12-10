Son dakika haber: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

10.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:22
Son dakika haber: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İncaz Mahallesi'nde bir arıza için elektrik direğine çıkan Bilal Karaağaç, akıma kapıldı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Karaağaç'n hayatını kaybettiğini belirledi.

Karaağaç'ın cenazesi ilk incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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