Son dakika haber | Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi

18.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:21
Son dakika haber | Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 13 bin 487 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 13 bin 487 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, merkez Karaköprü ilçesi çevre yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 76 sürücüye 13 bin 487 lira cezai işlem uyguladı, 2 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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