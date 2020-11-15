Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

15.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:10
Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haber... Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Cengiz (23) idaresindeki 06 DN 1492 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.

Kazada ağır yaralanan Cengiz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

İlgili Haberler

Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
Son dakika gündem: Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Kazada otomobilin ön camından giren at telef oldu, 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Mustafa Varank Abdülhamit Gül Berat Albayrak
Magazin Teoman Şener Şen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Caner Erkin
Daha Fazla Medya Yangın Antalya İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 14:11:34. #1.15#
title