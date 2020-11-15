Son dakika haber | Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
15.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 15.11.2020 14:10
Son dakika haber... Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Cengiz (23) idaresindeki 06 DN 1492 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Cengiz, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cengiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş