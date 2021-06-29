Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde sözde 'sorumlu' düzeyde bulundukları belirtilen şüphelilerin, emniyette sorgularına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak