Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Irak ve Suriye'de DEAŞ terör örgütü içinde sözde 'sorumlu' düzeyde bulundukları belirtilen şüphelilerin, emniyette sorgularına başlandı.


Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber... Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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