Son dakika haber: Şanlıurfa'da çöp kutusuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çöp kutusuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
15.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:38
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çöp kutusuna sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Parkı'nda oynayan 4 yaşındaki çocuk, metal çöp kutusuna sıkıştı.
Çocuğun ağladığını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çöp kutusunu, demir kesme makasıyla keserek çocuğu kurtardı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA