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Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çalıntı minibüsle yakalanan ve aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, çalıntı minibüsle yakalanan ve aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Eyyübiye ilçesinde minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalınan aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu minibüsü Mehmetçik köyü yakınlarında durdurdu.

Araçta bulunan M.A.H, M.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede M.A.H'nın hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | ŞANLIURFA - Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

AA / Yasin Dikme - Güncel

Hırsızlık, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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