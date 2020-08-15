Son dakika haber | Şanlıurfa'da bin personelle maske denetimi
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da bin personelle maske denetimi

Son dakika haberi: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla kamu kuruluşları, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin kişilik personelle, maske denetimi yapıldı.

Son dakika haber | Şanlıurfa'da bin personelle maske denetimi
15.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:26

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla kamu kuruluşları, emniyet ve jandarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu bin kişilik personelle, maske denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirlerini denetleyen ekipler, son iki günde 6 bin 591 iş yerini denetledi, kurallara uymayan 36 iş yeri ile 326 kişi hakkında kanuni işlem yapılarak 211 bin 544 TL para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk kuvvetlerinin de dahil olduğu korona virüs denetimleri devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik maske, fiziki mesafe ve hijyen tedbirlerini denetlemek üzere teşkil edilen denetim ekipleri, 13 Ağustos 2020 günü 3 bin 155, 14 Ağustos 2020 günü ise 3 bin 436 olmak üzere toplam 6 bin 591 iş yerini denetledi. Şanlıurfa ili genelinde, 250'ye yakın ekip ve bin personelle gerçekleştirilen denetimlerde 36 iş yeri ile 326 kişi hakkında kanuni işlem yapılarak 211 bin 544 TL para cezası uygulandı. Maske ve fiziki mesafe denetimleri de yapan ekipler, 13 Ağustos'ta 291, 14 Ağustos'ta ise 563 kişiye 626 bin 836 TL para cezası kesti.

Korona virüs pozitif tespit edilerek evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşları kontrol eden ekipler, 13 Ağustos'ta bin 438, 14 Ağustos'ta ise bin 663 adresi ziyaret etti. Tedavileri evde devam eden kişileri dışarıya çıkmamaları, evlerine kimseyi kabul etmemeleri ve sağlık sorunları yaşadıkları anda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi vermelerini hatırlatan denetim ekipleri, ziyaret anında evlerinde bulunmayan 21 kişiye 66 bin 150 TL para cezası yazdı. Evde karantina tedbirlerini denetlemek için 13 Ağustos günü 378, 14 Ağustos günü ise 439 personel görev aldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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