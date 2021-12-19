Son dakika haber! Şanlıurfa'da bıçakla ağır yaralanan kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber! Şanlıurfa'da bıçakla ağır yaralanan kişi öldü

Son dakika haber! Şanlıurfa'da bıçakla ağır yaralanan kişi öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesinin Aydın Mahallesi'nde bir fırında çalışan iki çırak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.B, Y.Ö'yü bıçakladı. Ağır yaralanan Y.Ö. kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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