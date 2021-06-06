Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
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Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da, tamponu çıkınca duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

ŞANLIURFA'da, tamponu çıkınca duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada; Suriye uyruklu Muhamed El Binşi (20) ile Ahmet Tepekesen (41) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Ahmet Tepekesen yönetimindeki 63 VN 843 plakalı otomobilin tamponu düştü. Bunun üzerine aracı park eden Tepekesen, tamponu takmaya çalıştı. Bu sırada aynı güzergahtan gelen Ö.H.Ö. yönetimindeki 34 UN 2575 plakalı otomobil, köprülü kavşaktaki duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin bariyerlere sıkışması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed El Binşi ile sürücü Ahmet Tepekesen tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Ahmet Emek ile Mahmut Tepekesen'in tedavisinin devam ettiği belirtildi. Otomobil sürücüsü Ö.H.Ö.'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: ŞANLIURFA'DA ARIZA YAPAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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