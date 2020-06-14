Son dakika haber! Şanlıurfa'da anız yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Şanlıurfa'da anız yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da şehir merkezine yakın bölgede anız yangını çıktı.

Son dakika haber! Şanlıurfa'da anız yangını
14.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:08

Şanlıurfa'da şehir merkezine yakın bölgede anız yangını çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahalleye çok yakın bir bölgede bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, kısa sürede kanal boyuna kadar ulaştı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına aldığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alan havadan görüntülendi
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Devlet Bahçeli: Ayasofya'da Fatih'in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı rezil bir yalandır
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Son Dakika: İşini kurmak isteyen engelliler için hibe desteği! 65 bin lira verilecek
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
Yazlık evi 6 kez soyulan vatandaş, götürmedikleri bir bina kaldı diyerek isyan etti
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Ozan Tufan Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Deprem Bingöl Beşiktaş Karlıova
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Şanlıurfa'da anız yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 20:20:10. #1.15#
title