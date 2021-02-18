Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

18.02.2021 01:37 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:40
Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topdağı Mahallesi Mağaralar mevkisinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden 2'si silahla ateş edilmesi, 5'i darp sonucu yaralandı.

Yaralılardan M.K. (33) hayatını kaybederken, diğerleri kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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