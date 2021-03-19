Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

19.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:55
Son dakika haber... Şanlıurfa'da alacak meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika haber: Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Av tüfeği, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, K.A, M.S.Ç, M.K, M.B, R.B. ve Ö.B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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