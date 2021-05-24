Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
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Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı

Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan, tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Remziye Yılmaz (26) ile Cebrail Ortakaya (14) ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan, tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Remziye Yılmaz (26) ile Cebrail Ortakaya (14) ağır yaralandı. Kavgaya karışan 1 kişi, gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız isteme nedeniyle husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermiler, Remziye Yılmaz (26) ile Cebrail Ortakaya'ya (14) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. 


Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
Son dakika haber | Şanlıurfa'da, akrabaların silahlı kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin

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