Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen Rızvanoğlu aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan Ahmet Rızvanoğlu (25) ile İbrahim Halil Rızvanoğlu (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haber: Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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