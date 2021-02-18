Son dakika haber: Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

18.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:50
Son dakika haber: Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle 5 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kırsal Remzi Mahallesi'nde 26 Aralık 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin yakalama kararı çıkarılan H.P'nin bulunduğu yeri tespit etti.

Bir yakınının evinde olduğu belirlenen H.P'yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenleyen timler, zanlıyı ve ev sahibi A.P'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P. tutuklandı, A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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