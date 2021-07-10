ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
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ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da 312 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 312 polisin katılımıyla kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri akşam saatlerinde Şıh Maksut ve Topdağı Mahallelerinde asayiş uygulaması başlattı. Özel Harekat ekiplerinin de bulunduğu 312 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, drone kullanılırken, detektör köpeği 'Met' de yer aldı. Kırsal sokakları abluka altına alan ekipler yaptıkları araç ve üst aramalarında 73 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram esrar, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 34 mermi, 1 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 3 hacizli araç ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI
ŞANLIURFA'DA 312 POLİSLE ASAYİŞ UYGULAMASI: 25 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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