Son dakika haber... Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 28 bina karantinaya alındı Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile birçok ilçede toplam 28 bina karantinaya alındı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 1 mahalle ile birçok ilçede toplam 28 bina karantinaya alındı. Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 6 bina, Haliliye ilçesinde 3 bina, Eyyübiye ilçesinde 1 tekstil fabrikası ile 4 bina, Suruç ilçesinde 5 bina, Ceylanpınar ilçesinde 1 mahalle, 1 bina, Viranşehir ilçesinde 8 bina ile Akçakale ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların ve mahalle çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı. Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların ve mahalle çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı. Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle ve 20 binada uygulanan karantinaya sona verildi.

Kaynak: DHA