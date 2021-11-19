Son dakika haber | Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tatbikat yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yangın ve doğal afetlere karşı personeli bilinçlendirmek amaçlı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, temsili olarak yakılan ateşin yangın tüpü ile nasıl söndürüleceği ve yangın esnasında binada mahsur kalan kişilerin nasıl tahliye edileceği uygulamalı olarak hastane personeline anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İsa Aydın, tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, hastane personeli ve destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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