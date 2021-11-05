Son dakika haber... SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde organ bağışı etkinlikleri

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - SANKO Üniversitesi Hastanesi 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yücel Yükse, kurum ve kuruluşların yöneticilerine ziyarette bulundu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu ziyaret eden Yüksel, organ bağışının önemine dikkat çekti.

SANKO Park AVM'de ise açılan stantta organ bağışıyla ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.???????

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