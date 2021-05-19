Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
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Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü.

Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı

İki aile arasındaki çocuk kavgası mahalle kavgasına böyle döndü

Bursa'da iki aile arasında sopalı sandalyeli kavga an be an görüntülendi

BURSA - Bursa'da iki aile arasında çocuk yüzünden başlayan tartışma sopalı sandalyeli sokak kavgasına dönüştü. Olay yerine gelen polis, çok sayıda kişinin kavgasını havaya ateş açarak sonlandırdı. O anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında akşam saatlerinde çocuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken, aralarında kadınların da bulunduğu kavgada, şahısların sokakta bulunan sopa, taş ve sandalyelerle birbirine vurdukları anlar görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini dinlemeyen iki aile kavgaya keserlerle ve sandalyelerle devam etti. Polisin müdahalesinin ardından iki grup ayrılırken, 7 kişi kavgada yakalandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı
Son dakika 3. sayfa: Sandalye ve sopalar havada uçuştu, mahalle savaş alanına döndü... O anlar amatör kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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