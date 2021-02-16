Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi
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Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi

16.02.2021 01:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 01:12
Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyünde sancıları başlayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu (20), yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu ambulans ulaşamayınca UMKE ekiplerince evinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmacı köyünde sancıları başlayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu (20), yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu ambulans ulaşamayınca UMKE ekiplerince evinden alınarak hastaneye yetiştirildi.

Ereğli'ye bağlı Elmacı köyünde yaşayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu'nun sancılarını başlaması üzerine yakınları 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Köye yönlendirilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle Mumcu'nun evine ulaşamadı. Haber verilmesiyle bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi. Arazi aracıyla yola çıkan ekipler, doğumun başlama riskine karşı bir doktor ile birlikte köye gitti. Yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından ekipler, Mumcu'nun yaşadığı eve ulaştı. Mumcu, UMKE aracıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Mumcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi
Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi
Son dakika haber... Sancıları başlayan hamile kadını UMKE ekibi hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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