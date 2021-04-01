Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
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Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre *Kaza anı araç kamerasındaHaber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobil, tankere sürttükten sonra kontrolden çıktı.

*Kaza anı araç kamerasında

Haber: Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL DHA Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün şerit değiştirmek için direksiyon kırdığı otomobil, tankere sürttükten sonra kontrolden çıktı. Otomobil, beton bariyere çarparken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 17.35 sıralarında Samandıra TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Kartal istikametine giden otomobil sürücüsü önündeki servis minibüsünü sollamak için şerit değiştirmek istedi. Sol şeritte bir otomobil olduğunu görünce minibüsün sağından geçmek istedi. Otomobil emniyet şeridinde bekleyen tankere sürttükten sonra sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE ÖNCE TANKERE SONRA BARİYERE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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