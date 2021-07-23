SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SANCAKTEPE'de iş yerinden bin 500 lira çaldığı belirlenen şüpheli A.Ç. yakalandı.

SANCAKTEPE'de iş yerinden bin 500 lira çaldığı belirlenen şüpheli A.Ç. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüpheli A.Ç.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan iş yerinden 18 Temmuz'da bin 500 lira çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.Ç.'yi önceki gün yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ç. serbest bırakıldı.

SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Buse Varol Demet Akalın
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:06:10. #1.16#

title