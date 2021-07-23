SANCAKTEPE'DE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

SANCAKTEPE'de iş yerinden bin 500 lira çaldığı belirlenen şüpheli A.Ç. yakalandı.

SANCAKTEPE'de iş yerinden bin 500 lira çaldığı belirlenen şüpheli A.Ç. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüpheli A.Ç.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Aşık Veysel Caddesi'nde bulunan iş yerinden 18 Temmuz'da bin 500 lira çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.Ç.'yi önceki gün yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli A.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı