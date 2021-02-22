Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi."
22.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:40
Son dakika haberler... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun