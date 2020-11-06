Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz.
06.11.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:46
Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir ekonomik büyüme göstereceğiz. İnşallah kasım aralık aylarında da bu performansın devamının gelmesini bekliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf