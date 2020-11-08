Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre...
08.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:34
Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay