Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre...

08.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.11.2020 15:34
Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre pozitif yönde ayrıştı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ödül töreninde konuştu (3)
Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da ödül töreninde konuştu (3)
Varank: 'Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir'
Varank: "Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir"
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak
Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Özge Özder Cem Yılmaz Uğur Mumcu
Spor Falcao Samatta Gökhan Töre Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kasım Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Son 6 ayda hayata geçen vizyoner projeler ve yeni yatırımlar sayesinde Türkiye, pek çok ülkeye göre... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 15:34:26. #1.15#
title